«Умер для меня»: россияне «похоронили» Сердючку после песни про Бандеру

Фото: Михаил Садчиков-младший, специально для Вечерней Москвы

Россияне раскритиковали украинского певца Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, за исполнение со сцены песни про лидера украинских националистов Степана Бандеру.

Во время выступления на концерте в рамках «Дизель-шоу» к певцу на сцену поднялась маленькая девочка с букетом цветов. Обняв ребенка, Данилко предложил спеть вместе.

— Батько наш ― Бандера, Україна ― мати. Ми за Україну будем воювати, — пропел исполнитель.

Видеозапись с этим фрагментом была опубликована в Youtube 27 января. Российские пользователи не оценили «патриотический» порыв Данилко, посчитав это заигрыванием с украинскими националистами.

«Верка Сердючка для меня теперь умерла»; «Это реально позорище»; «Потороченный трансвестит»; «Сам себя похоронил», — осудили комментаторы выступление Данилко.

Некоторые пользователи также высказали мнение, что после такого поступка артисту необходимо запретить въезд на территорию России.

Андрей Данилко ранее объяснил, почему отказывается от концертов в России. По словам певца, дорога в Москву является достаточно дорогой и трудной. Поэтому смысла давать концерты в российской столице Андрей Данилко не видит. Кроме того, недавно у артиста возникли проблемы со здоровьем.