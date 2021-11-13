«Ужасные отношения»: Данилко объяснил, почему отказывается от концертов в России

Фото: instagram.com/v_serduchka

Украинский певец Андрей Данилко объяснил, почему не дает концерты в России.

По его словам, дорога в Москву является достаточной дорогой и трудной. Поэтому смысла давать концерты в российской столице Данилко не видит.

Кроме того, недавно у артиста возникли проблемы со здоровьем.

В качестве третьей причины отказа от концертов в России музыкант назвал «ужасные» отношения между РФ и Украиной.

— Я жду, когда это все завершится: когда закончится коронавирус, когда разрешатся эти ужасные отношения между странами, когда поменяется правительство, — подытожил Данилко в интервью News.ru.

До этого украинский продюсер Юрий Никитин рассказал о болезни Верки Сердючки. По его словам, Данилко перепутал день с ночью, у него начался гормональный сбой в организме, что требовало отдыха. Это продолжается по сей день и сказывается на внешности. Артист сильно переживает из-за этого. Никитин сравнил успех Сердючки с триумфом группы «Ласковый май» и Владимира Высоцкого — по «неконтролируемому уровню популярности».

В апреле продюсер Андрей Разин рассказал о жизненной трагедии артиста Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка. По его словам, артист уже много лет борется с депрессией.