Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Школьный квартал в районе Вешняки будет благоустроен в течение года

Евгений Белоусов

Город
Школьный квартал в районе Вешняки будет благоустроен в течение года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Вешняки Карта всех событий

Территории двух школ и одного детского сада в московском районе Вешняки благоустроят в течение 2022 года. Об этом в четверг, 27 января, сообщили в пресс-службе префектуры Восточного административного округа города.

Уточняется, что благоустройство школьного квартала пройдет в рамках программы «Мой район». Проект благоустройства предусматривает обновление территорий корпусов школ № 1404 и № 1512, а также детского сада № 1512.

В ходе работ по благоустройству планируется создать комплекс спортивных и игровых площадок, зоны для отдыха учащихся, родителей и педагогов, а также площадки для проведения школьных мероприятий и внеклассных уроков, передает агентство городских новостей «Москва».

25 января стало известно, что голосование за благоустройство Ленинского проспекта в столице завершилось на портале «Активный гражданин». Почти 172 тысячи горожан оценили предложенные идеи по модернизации магистрали и прилегающих к ней территорий.

Так, например, за ремонт пешеходных зон положительно высказались 79 процентов пользователей сервиса, а за обновление сквера у Городской клинической больницы имени Пирогова — 76 процентов.

Читайте также:
Благоустройство Москва Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Все мнения
О проекте