Школьный квартал в районе Вешняки будет благоустроен в течение года

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Вешняки Карта всех событий

Территории двух школ и одного детского сада в московском районе Вешняки благоустроят в течение 2022 года. Об этом в четверг, 27 января, сообщили в пресс-службе префектуры Восточного административного округа города.

Уточняется, что благоустройство школьного квартала пройдет в рамках программы «Мой район». Проект благоустройства предусматривает обновление территорий корпусов школ № 1404 и № 1512, а также детского сада № 1512.

В ходе работ по благоустройству планируется создать комплекс спортивных и игровых площадок, зоны для отдыха учащихся, родителей и педагогов, а также площадки для проведения школьных мероприятий и внеклассных уроков, передает агентство городских новостей «Москва».

25 января стало известно, что голосование за благоустройство Ленинского проспекта в столице завершилось на портале «Активный гражданин». Почти 172 тысячи горожан оценили предложенные идеи по модернизации магистрали и прилегающих к ней территорий.

Так, например, за ремонт пешеходных зон положительно высказались 79 процентов пользователей сервиса, а за обновление сквера у Городской клинической больницы имени Пирогова — 76 процентов.