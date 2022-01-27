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Мужчина погиб под колесами электрички возле станции «Удельная»

Евгений Белоусов

Происшествия
Мужчина погиб под колесами электрички возле станции «Удельная»
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Россия, Рязанское направление Московской железной дороги, платформа Удельная Карта всех событий

В районе станции «Удельная» Казанского направления​ МЖД под колесами электропоезда погиб 45-летний мужчина. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 27 января, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции и следователи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

16 ноября 2021 года электричка насмерть сбила женщину на станции Электрозаводская в Москве. Травмы также получил мужчина 1992 года рождения, его доставили в больницу.

Уточняется, что двоих человек сбил электропоезд Черусти — Москва. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции и следователи, выясняются обстоятельства гибели женщины.

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