Избитого российского фотографа освободили в Египте

Фото: instagram/northern.friend

Российский фотограф Арсений Котов, который был ранее избит местным жителем Каира был освобожден из отделения полиции. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Отмечается, что блогера удалось освободить при помощи усилий сотрудников Посольства России в Египте.

— Россиянину вернули загранпаспорт и съемочное оборудование. В настоящее время он находится в консульском отделе российского дипломатического учреждения в Каире, — пишет Захарова.

Также она напомнила, что всем пребывающим туристами стоит соблюдать законы и чтить традиции Египта, воздерживаясь от съёмки нетуристических объектов и жилых районов без соответствующей санкции властей.

— В случае возникновения угрозы вашей жизни и здоровью рекомендуем в первую очередь обращаться в российские консульские учреждения, контактная информация которых, в том числе телефоны круглосуточной экстренной связи, указана на их официальных интернет-ресурсах, — заключила Захарова.

27 января стало известно о произошедшем нападении на Котова. Египтянин подумал, что блогер фотографирует его жену, после чего набросился на него с кулаками.

СПРАВКА «ВМ»

Арсений Котов ведет блог об «архитектуре и жизни в постсоветском мире». На его страницу в Instagram подписаны 322 тысячи человек.