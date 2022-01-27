Известного российского блогера избили в Каире

Фото: instagram/northern.friend

В Египте местный житель избил российского блогера Арсения Котова. Об этом россиянин сообщил на своей странице в соцсети Instagram в четверг, 27 января.

По словам Котова, нападение произошло в Каире. Египтянин подумал, что блогер фотографирует его жену, и набросился на него с кулаками. После этого россиянин поехал в больницу вместе со своим обидчиком, там ему оказали необходимую помощь. Однако на этом история не закончилась — Котова не выпускают из отделения полиции.

— Теперь, после бессонной ночи, с сотрясением мозга, мной хочет заняться public security (служба общественной безопасности — прим. «ВМ») из-за фотографий гнилого района, пожалуйста, позвоните в МИД РФ и расскажите о ситуации, — написал блогер.

Позже Котов сообщил, что к нему приехал российский консул. В настоящее время они ожидают приезда представителей местных спецслужб.

СПРАВКА «ВМ»

Арсений Котов ведет блог об «архитектуре и жизни в постсоветском мире». На его страницу в Instagram подписаны 322 тысячи человек.