Батат против картошки: диетолог Соломатина рассказала, какой из этих продуктов полезнее

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Жареный картофель — любимое лакомство детей и взрослых. Известно, что у данного продукта при термической обработке повышается гликемический индекс, поэтому диетологи рекомендуют употреблять его в отварном виде, чтобы сохранить полезные свойства. Однако рынок не стоит на месте, и даже у вполне стандартного картофеля появился конкурент — батат, который можно найти и на прилавках российских магазинов. «Вечерняя Москва» решила узнать, насколько этот продукт калорийный и может ли он стать полезной альтернативой картошке.

Как рассказала «ВМ» врач-диетолог Елена Соломатина, батат — это вид клубнеплодных растений, который имеет второе название — «сладкий картофель». По словам эксперта, помимо клубней батата, в пищу можно употреблять в том числе побеги и листья растения:

— Батат, в отличие от нашего картофеля, можно есть и в сыром виде. В продукте очень много клетчатки, поэтому его способность повышать уровень глюкозы в крови — гликемический индекс — совсем ничтожный. Батат служит хорошим пребиотиком для нашей микрофлоры, и уже даже по этой причине лавры первенства по полезности можно предоставить ему.

По вкусу приготовленный батат отдаленно напоминает сладкий подмороженный картофель. Сырой корнеплод по форме и цвету больше напоминает морковь. Продукт можно жарить, запекать и даже добавлять в каши или салаты, заметила спикер. Соломатина подчеркнула, что батат в сыром виде имеет невысокую калорийность — 60 килокалорий против 77 килокалорий в картофеле:

— Даже при термической обработке «сладкий картофель» не теряет своих полезных свойств и в калорийности особо не прибавляет. Так, в 100 граммах жареного батата не более 161 единицы. У обычного картофеля эта цифра достигает 192 на 100 граммов продукта.

В отличие от батата картофель есть в сыром виде невозможно из-за большого содержания солонина. При этом далеко не все, по словам Соломатиной, может упираться в калорийность. Излишнее содержание клетчатки, имеющееся в батате, приводит к тому, что продукт дольше переваривается организмом, на что уходит больше энергии:

— Для примера: картофель классический в отварном виде усваивается намного легче. Но даже он повышает количество инсулина в организме, который в дальнейшем перерабатывается в жир, чего не происходит при потреблении батата в сыром, отварном или жареном варианте.

Эксперт порекомендовала вкушать батат в небольших количествах в сыром виде, чтобы получить нормированную дозу клетчатки. Что же касается картофеля, его, по словам врача, лучше есть только в отварном и охлажденном виде, чтобы как можно больше полезных веществ поступило в организм.