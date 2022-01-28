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Слова Байдена подверглись критике Маска

Виктория Храменкова

Общество
Слова Байдена подверглись критике Маска
Фото: NASA/Bill Ingalls

Предприниматель, глава производителя электрокаров Tesla Илон Маск раскритиковал президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Она назвал его «марионеткой в человеческом обличье».

Слова Илона Маска последовали на твит Джо Байдена, в котором президент заявил, что американские компании как General Motors и Ford производят больше электромобилей именно в США, а не в какой-либо другой стране.

В ответ на данное заявление Байдена, Маск обратил внимание на то, что президент не упомянул компанию Tesla.

— Байден — это мокрая носочная марионетка в человеческом обличье, — написал Маск в своем Twitter.

Кроме этого, предприниматель обвинил президента США в том, что он держит жителей страны «за идиотов».

Ранее Маск уже критиковал слова Байдена. Так, например, в декабре 2021 года бизнесмен сказал, что законопроект президента США Build Back Better Plan, который предполагал выплату государственных субсидий на строительство зарядных станций для электрокаров, следует отклонить. Маск сказал, что правительство страны не должно вмешиваться в рыночную деятельность, указав на большой дефицит бюджета.

13 января Илон Маск ответил российским владельцам электромобилей Tesla. Они обратились к предпринимателю с жалобой на отсутствие официальной техподдержки.

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