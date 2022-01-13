Илон Маск ответил российским владельцам Tesla

Фото: NASA

Российские владельцы электромобилей Tesla обратились к предпринимателю Илону Маску с жалобой на отсутствие официальной техподдержки. Однако ответ не заставил себя долго ждать.

— Tesla старается как можно быстрее обеспечить поддержку владельцев Tesla по всему мир, — ответил Маск в своем Twitter.

Tesla is working as fast as possible to support Tesla owners worldwide.



Sustainable energy affects everyone on Earth, as we all share one atmosphere. — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2022

В видеообращении, на которое отреагировал Илон, от лица всех владельцев электромобилей выступил Дмитрий Сакал.

— У нас нет сервисов, у нас нет официальной технической поддержки. А если нужна какая-то запчасть, то мы заказываем ее из-за рубежа и это превращается в приключение на долгие полгода, — жалуется в видеообращении мужчина.

2 января стало известно, что в 2021 году компания Tesla передала в пользование почти один миллион электромобилей. Данный показатель в два раза больше, чем в предыдущем году. Так, в 2020-м компания продала 499 647 машин, а в 2021-м — 936 172.

До этого Маска назвали «Человеком года — 2021» по версии журнала Time. По мнению журнала, это человек, который стремится спасти нашу планету и дать нам новую жизнь.