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Автоэксперт дал три совета, как правильно проезжать перекрестки

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт дал три совета, как правильно проезжать перекрестки
Фото: Анна Быкова

В случае проезда в неверном направлении на перекрестке водители не должны пытаться, нарушая правила, все-таки проехать в нужную сторону. Кроме того, при наличии сомнений в приоритете проезда автомобилисту нужно уступать всем транспортным средствам, которые приближаются справа, а трамваям — с любых направлений. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Специалист подчеркнул, что некоторые перекрестки вызывают у автомобилистов затруднения.

— Например, в столице есть перекресток, где подходят шесть дорог и вы не уверены, что не попадете на встречку, потому что дороги лучами расходятся. Если вы чувствуете какую-то неуверенность — проедьте прямо на соседнюю улицу, развернитесь через соседние дворы, — рассказал собеседник «ВМ».

Эксперт обратил внимание, что многие автомобилисты, «проспав» поворот, пытаются вклиниться вторым рядом, за что получают штраф. Если нет задачи куда-то срочно добраться, так делать не стоит, уверен Баканов.

Также автолюбителям необходимо быть внимательными при пересечении с трамвайной линией, посоветовал специалист.

— Проще всегда пропускать трамваи, как бы ни было на знаках. Если ваша линия пересекается с трамваями и вы не уверены — пропустите его, вам за это ничего плохого никто не скажет и не сделает, — рекомендовал Баканов.

В ситуации, когда автомобилист не заметил знак при подъезде к нерегулируемому перекрестку, лучше пропустить машины, подъезжающие справа, отметил специалист. В этом случае он гарантированно избежит аварии, если окажется на второстепенной дороге.

Если дорога все-таки будет главной, человек может столкнуться с недовольством других водителей, отметил собеседник «ВМ».

— Но максимум, что может случиться, — вам посигналят сзади. Это не так страшно, как проморгать знак, подумать, что у вас главная дорога, вас справа машина ударит, и вы будете виноваты, — заключил эксперт.

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