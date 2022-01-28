СМИ: ПФР и ФСС планируют объединить в Социальный фонд

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Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) планируется объединить в единую организацию — Социальный фонд. С данным предложением выступило правительство Российской Федерации.

Отмечается, что работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование.

— Важным изменением значится то, что организация получит новый организационно-правовой статус «внебюджетный фонд». Сейчас же ПФР и ФСС являются государственными учреждениями, — пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на источник.

Также известно, что координацией работы нового фонда будет заниматься Минтруд.

Планируется, что реформа состоится к 2023 году. Уже в весеннюю сессию Минтруд рассчитывает внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы.

25 декабря в ПФР напомнили, что жители российских сел могут получить прибавку к своей пенсии в размере 25 процентов. Перерасчет выплат осуществляется автоматически, поэтому обращаться в фонд нет необходимости. Также при подсчете общего стажа суммируется стаж работы в колхозах, совхозах и на других сельхозпредприятиях. Всего в данном списке числится около 500 специальностей.