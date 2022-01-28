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Российские вакцины пройдут испытания в японских клиниках

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Российские вакцины пройдут испытания в японских клиниках
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Проект по проведению доклинических испытаний российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» был предоставлен японской клиникой Hibiya Kokusai Clinic. Об этом в пятницу, 28 января, говорится в сообщении, размещенном в социальных сетях посольства РФ в Японии.

В ходе презентации соответствующего проекта, руководство клиники подчеркнуло, что российские аденовирусные вакцины пользуются доверием в международном медицинском сообществе.

—Тестовая вакцинация нацелена на исследования таких аспектов, как подъем уровня антител, период сохранения эффективности, а также проверка безопасности, — следует из сообщения,

Помимо этого, специалисты подчеркнули, что в ходе испытания планируется изучить насколько увеличится количество антител, насколько долго сохраняется их эффективность и может ли быть гарантирована безопасность применения российских вакцин.

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Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть признана ВОЗ в 2022 году. Для включения в данный список следует собрать необходимый пакет документов.

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