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Медведев: Ни одно государство в одиночку не справится с пандемией

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Медведев: Ни одно государство в одиночку не справится с пандемией
Фото: Правительство РФ

В пятницу, 28 января, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ни одно государство не сможет справиться с пандемией коронавирусной инфекции в одиночку. Он считает, что закрытие границ является бесполезным, поскольку решить данную проблему можно только при объединении усилий.

Также Медведев ответил важность развития международного сотрудничества в этой сфере.

— Пандемия — это общий вызов, с которым нужно справляться общими средствами, — сказал политик в интервью российским СМИ.

Кроме этого, Медведев привел в пример штамм «омикрон». Он подчеркнул, что все уже привыкли жить в условиях другого штамма, были выработаны схемы лечения и коммуникации. Однако с приходом нового варианта коронавирусной инфекции ежедневно заболевают десятки тысяч человек в каждой стране. Это является огромной нагрузкой на систему здравоохранения.

— Это уже новый вызов, с которым нам тоже нужно вместе справляться и смотреть за опытом друг друга, — добавил политик.

Недавно глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса может закончиться в 2022 году. Тедрос Аданом Гебрейесус сказал, что для этого необходимы комплексные меры по борьбе с болезнью. Он отметил, что для завершения пандемии вакцинированы должны быть не менее 70 процентов жителей каждой страны.

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