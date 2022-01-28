Мосжилинспекция проверила более 300 квартир в рамках борьбы с незаконными хостелами

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

За время действия запрета на размещение хостелов и гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов Мосжилинспекция проверила более 300 квартир, по которым поступили обращения граждан и уполномоченных органов. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 28 января, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как рассказал начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков, в большинстве случаев информация о размещении хостелов не подтвердилась. Была установлена сдача жилья по договорам найма.

— Собственников 17 квартир, где действительно были размещены хостелы, Мосжилинспекция привлекла к административной ответственности и выдала им предписания на устранение нарушений, связанных с использованием жилых помещений не по назначению, — рассказал он.

Кичиков добавил, что на контроле еще остаются сигналы о незаконном использовании жилых помещений под хостелы, доступ в помещения, которых собственники не предоставляют. В районных судах Москвы рассматривается уже 59 исков Мосжилинспекции на обеспечение доступа в проблемные квартиры.

В ведомстве подчеркнули, что запрет распространяется только на жилые помещения в многоквартирных домах. Аренда жилых помещений не является предоставлением гостиничных услуг.

До этого сообщалось, что московское управление Роспотребнадзора выявило нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции на 144 городских объектах с начала 2022 года.

Проверки прошли в спортивных и выставочных комплексах, объектах культуры, торговли, общественного питания, гостиницах, а также в хостелах, медицинских организациях и транспорте.