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Москвичам рассказали, как из дома открыть больничный при ОРВИ

Полина Долганова

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Москвичам рассказали, как из дома открыть больничный при ОРВИ
Фото: Pexels

Жители Москвы с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) с пятницы, 28 января, смогут проконсультироваться с врачом в формате аудио и открыть больничный без посещения поликлиники. Для этого требуется заполнить соответствующую форму и подать заявку.

Заявку могут направить совершеннолетние москвичи, которые имеют признаки простудных заболеваний. В анкете необходимо указать свои ФИО, дату рождения, номер ОМС и СНИЛС, а также адрес и контактную информацию.

После оформления заявки с москвичом свяжется специалист, проконсультирует его, удаленно оформит рецепт и откроет больничный лист сроком на неделю.

Закрыть больничный также можно будет дистанционно после уточнения самочувствия человека.

Благодаря этой системе в Москве удастся сэкономить время пациентов и снизить загруженность в медучреждениях, рассказали на сайте мэра столицы.

27 января главврач диагностического центра № 5 Павел Гуляев сообщил, что в поликлиниках было увеличено количество дежурных врачей, которые занимаются ОРВИ. Помещения для приема пациентов теперь находятся на трех этажах. Таким образом руководство разводит потоки пациентов с COVID-19 и ОРВИ.

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