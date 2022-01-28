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Инфекционист призвал готовиться к росту заболеваемости COVID-19

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Инфекционист призвал готовиться к росту заболеваемости COVID-19
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В России следующие недели будут тяжелыми по заболеваемости коронавирусом. Необходимо прожить их с умом, соблюдая все защитные меры. Об этом в пятницу, 28 января, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

— Рост еще будет, это точно, цифры будут все увеличиваться и увеличиваться. Еще до COVID после зимних каникул всегда было повышение заболеваемости до конца месяца, а иногда и до середины февраля. А сейчас еще и «омикрон» наложился. И, безусловно, процесс будет продолжаться и дальше, — передает его слова РИА Новости.

При этом сложно определить точное количество заболевших, однако оптимистичные прогнозы маловероятны. В тяжелый период следует быть особенно внимательными и использовать средства индивидуальной защиты, несмотря на общую усталость от мер.

— Люди сами должны подумать об этом, ограничивать свои контакты, соблюдать меры барьерной защиты — те же маски, ту же социальную дистанцию. Да, все эти вещи уже надоели, но из них жизнь состоит. Вот эти несколько недель надо прожить с умом, — резюмировал Малышев.

Накануне был обновлен указ мэра Москвы Сергея Собянина, в котором указаны меры противодействия коронавирусу, действующие в столице. О том, какие ограничения введены в данный момент и какие меры действуют в столичных поликлиниках на фоне роста заболеваемости штаммом «омикрон», — в материале «Вечерней Москвы».

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