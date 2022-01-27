Вход запрещен: какие ограничения действуют в Москве в период «омикрона»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

27 января был обновлен указ Сергея Собянина, в котором указаны меры противодействия коронавирусу, действующие в столице. О том, какие ограничения введены в данный момент и какие меры действуют в столичных поликлиниках на фоне роста заболеваемости штаммом «омикрон», — в материале «Вечерней Москвы».

В музей — только по QR-коду, треть сотрудников — на удаленке

В столице сохраняется требование о соблюдении самоизоляции для жителей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Их транспортные карты временно заблокированы. Секции и кружки «Московское долголетие» внутри помещений прекращают работу.

Для работодателей продолжает действовать требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников.

В общепите сохраняется требования по рассадке посетителей с соблюдением дистанции, если заведение не требует QR-код. В общественных местах, включая бары, кафе и рестораны, запрещается курение кальянов. Полностью запрещены публичные мероприятия.

Мероприятия с количеством посетителей до 500 человек могут проводиться без QR-кодов, при этом в таком формате зал может заполняться максимум наполовину. Для мероприятий в формате СOVID-free, проход на которые возможен только по QR-коду, допустимо стопроцентное заполнение.

Запрещено посещение танцполов, фан-зон и других мест проведения концертов, спортивных и развлекательных мероприятий, не предусматривающих посадочные места. Данный запрет не действует, если мероприятие проводится с применением QR-кодов.

Посещать музеи и театры можно только при наличии QR-кода, максимальная заполняемость — 70 процентов.

Запреты не распространяются на мероприятия, организуемые органами власти.

Поликлиники вводят аудиоконсультации

Для облегчения работы медиков и экономии времени пациентов в Москве введены новые возможности для людей, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ. В частности, с 25 января жителям столицы доступна онлайн-запись к дежурному врачу.

26 января закрытие больничных листов после перенесенного коронавируса или ОРВИ перенесли в удаленный формат, чтобы снизить нагрузку на поликлиники из-за обострения ситуации с коронавирусом.

С 28 января москвичи получат возможность дистанционно получать первичную аудиоконсультацию врача и открыть больничный без визита в поликлинику. Чтобы это сделать, необходимо при помощи электронной формы заполнить заявку на сайте mos.ru, после чего с заболевшим свяжется специалист, который оформит электронный рецепт на лекарства. Больничный по ОРВИ откроется автоматически сроком на семь дней, его закрытие будет проводиться дистанционно после аудиоконсультации.

Получать больничный в поликлинике не потребуется: он будет занесен в электронную медкарту, а направлять его работодателю будут в автоматическом режиме.

Сохранена возможность посещения дежурного врача в поликлинике без записи, также можно выбрать конкретное время приема при помощи приложения или сайта «ЕМИАС.ИНФО» или портала mos.ru.

Если человеку нужна очная консультация специалиста, но он не может прийти в поликлинику из-за слишком тяжелого течения заболевания или маломобильности, можно вызвать врача на дом при помощи звонка на линию 122.