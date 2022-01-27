«Тревожный звоночек»: вирусолог объяснил, когда новый коронавирус NeoCoV станет опасным для людей

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Обнаруженный в ЮАР коронавирус NeoCoV, являющийся «родственником» опасной ближневосточной лихорадки MERS-CoV, пока не представляет угрозы для человечества. Однако он может стать опасным, если попадет в условия, в которых сможет циркулировать между человеком и животным, поэтому требует внимания. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев.

Он отметил, что NeoCoV должен мутировать, чтобы распространиться среди людей.

— Никакой дополнительной особой угрозы он не несет: коронавирусы существуют, и они довольно легко могут перекинуться на человека, как уже не раз это делали. И вот мы теперь нашли одного из потенциальных кандидатов. Пока он этого не сделал, и, чтобы это произошло, он должен приобрести набор мутаций, — рассказал эксперт.

По словам собеседника «ВМ», просто так в летучих мышах мутации не появятся — для этого нужно создать соответствующие условия. Как правило, переход коронавируса на человека — это не просто его заражение, а еще и появление варианта, который может передаваться от человека к человеку, подчеркнул вирусолог.

Специалист заметил, что потенциальную опасность могут представлять места, в которых большое количество людей регулярно контактирует с животными.

— Известны условия, в которых появляются такие варианты вируса, которые могут дать эпидемию: для этого вирус должен постоянно циркулировать между человеком и животным, и при этом будет отбираться вариант, который хорошо передается между людьми и животными. Это происходит на больших зверофермах или в животноводческих хозяйствах, когда летучая мышь заражает человека или животного на этой ферме и дальше вирус начинает пытаться адаптироваться к организму человека, курсируя между домашним животным и человеком туда-сюда. Просто сам факт обнаружения коронавируса не очень страшен, а вот вспышки в животноводческих хозяйствах представляют опасность, — предупредил собеседник «ВМ».

Как отметил Скулачев, ближневосточный респираторный синдром (MERS-CoV), «родственником» которого является NeoCoV, отличается гораздо более высокой смертностью, чем распространенный сейчас коронавирус SARS CoV-2: 20–30 процентов от общего числа заразившихся против двух–трех у SARS CoV-2.

При этом MERS-CoV так и не стал распространенным вирусом, отметил Скулачев.

— С другой стороны, он был менее заразным, поэтому эпидемии не получилось. В этом смысле NeoCoV — «родственник» более опасного, но менее заразного вируса. Хорошего в этом ничего нет, за этим надо следить, но пока что рано впадать в панику, — уверен эксперт.

По словам вирусолога, наблюдать за новым вирусом все-таки необходимо.

— Его нужно занести в базу данных, что уже сделано, а дальше проводить анализ того, чем болеют звери и птицы на фермах, и отслеживать вспышки, не появится ли какой-то близкий родственник. Как только происходят вспышки какого-то непонятного заболевания, очень быстро идентифицируется вирус, который его вызвал, и сравнивается с теми, которые имеются в глобальной базе данных вирусов. Если будет вспышка чего-то похожего на NeoCoV, то это очень тревожный звоночек, и дальше ферму надо изолировать, изучать, смотреть, — подытожил собеседник «ВМ».

Обнаруженный в ЮАР коронавирус NeoCoV может быть опасен для человечества. С таким заявлением выступили китайские ученые в среду, 26 января.

Природа NeoCoV во многом по-прежнему остается загадочной, отметили исследователи.

— Случаи распространения этой группы вирусов нужно тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей, — заявили они.