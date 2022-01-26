Поликлиники, карантин и электронный больничный: как Москва борется с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве заболеваемость новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», который является доминирующим в столице и в целом в России, продолжает расти. Ежедневно фиксируются новые антирекорды по количеству выявленных случаев заражения. Помимо COVID-19, в столичном регионе наблюдается всплеск и сезонных инфекций — ОРВИ и гриппа. «Вечерняя Москва» собрала данные о том, как город борется с распространением «омикрона» и какие меры применяются для сдерживания вируса.

Ситуация с «омикроном»

О том, что столичная система здравоохранения перестраивается для борьбы с новым штаммом, сообщила в интервью «России 24» заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, ежедневно в городе фиксируют около 20 тысяч случаев заражения. Резко возросла заболеваемость и среди детей:

— В ближайшие несколько недель рост заболеваемости продолжится. В пять раз увеличилось количество заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

Ракова отметила, что штамм «омикрон», по данным секвенирования, на сегодняшний день является доминирующим в Москве. Врачи фиксируют его в 80 процентах вновь выявленных случаев.

Отмечается, что новая мутация COVID-19 более контагиозна, чем предыдущие его варианты. Один заболевший может заразить гораздо больше людей, добавила заместитель мэра.

Особенности нового штамма

По словам Раковой, обновленный вариант коронавирусной инфекции при попадании в верхние дыхательные пути человека вызывает бронхит и ОРВИ, в редких случаях пневмонию.

— Это косвенно подтверждают данные по секвенированию. И если в популяции, особенно в поликлинической, полностью доминирует «омикрон»-штамм, то среди госпитализированных пациентов пока лидирует «дельта», — сказала Ракова.

Как Москва борется с «омикроном»

Заместитель мэра Москвы подчеркнула, что в связи с ростом числа заболевших «омикроном» львиная доля нагрузки легла на столичные поликлиники. Практически 90 процентов заболевших новым вариантом коронавирусной инфекции, по ее словам, лечатся и будут в дальнейшем проходить терапию в поликлиниках:

— Мы укрепили службу «122». На сегодняшний день прием звонков осуществляют шесть тысяч операторов. Но я рекомендую москвичам не дожидаться ответа от службы «122», а непосредственно обращаться в поликлиники города.

Ракова добавила, что также полностью перестроена работа поликлиник — отныне заболевшие острыми респираторными вирусными инфекциями принимаются врачами не только через отдельный вход, но и обслуживаются в локациях, которые полностью отгорожены от других помещений медучреждения.

Работа поликлиник

Отныне при входе в столичные поликлиники посетителям будут делать экспресс-диагностику на COVID-19, чтобы в последующем развести потоки пациентов с отрицательным и положительным результатами. Таким образом, люди, имеющие разный «ковидный» статус, пересекаться не будут. Кроме того, граждане при посещении заведения будут получать респираторы, которые их максимально обезопасят от любых вирусов.

Абсолютно всем пациентам, вне зависимости от результатов экспресс-тестов, с симптомами респираторных заболеваний будут дополнительно проводить ПЦР-тесты. В дальнейшем его результат позволит скорректировать лечение, заметила Ракова.

В зависимости от диагноза — ОРВИ или коронавирус — и степени тяжести недуга пациенту в медучреждении предоставят все необходимые препараты — от жаропонижающих до антибиотиков.

Как принимают врачи

Для ускорения процедуры приема специалистами большинство диагностических процедур проводятся не в кабинетах врачей, а в зонах ожидания. Перед осмотром врача пациенту измерят температуру тела, проверят давление и пульс.

В этих же пространствах, если имеется соответствующая рекомендация врача, посетитель может сдать кровь, пройти ЭКГ-диагностику и исследование на грипп.

— Поликлиники работают семь дней в неделю и принимают с 8:00 до 20:00. И врачи работают до последнего пациента. Москвичи могут обращаться в любую удобную для них поликлинику, — заверила Ракова.

Более того, в московских медучреждениях обслуживаются не только владельцы столичного полиса, но и иногородние граждане. Заммэра подчеркнула, что любой желающий может также дистанционно записаться на прием к дежурному врачу в свою поликлинику в удобное для себя время.

Заместитель столичного мэра добавила, что для улучшения качества обслуживания пациентов в поликлиниках усилят кадровый состав первичного звена. На помощь медикам направят специалистов из других поликлиник, а также привлекут студентов и ординаторов.

Как оформить больничный

Для тех, кто переносит коронавирус и респираторные заболевания достаточно легко, посещать медучреждения необязательно. По словам Раковой, в ближайшие дни столичные власти запустят специальный сервис, который позволит пациенту проконсультироваться с врачом в дистанционном формате, получить рецепт необходимых препаратов в электронном формате и параллельно открыть больничный листок:

— Людям нет необходимости лишний раз ходить в поликлинику, поэтому с сегодняшнего дня больничные для пациентов с ОРВИ и ковидом будут закрываться дистанционно. Врачи просто позвонят, проведут консультацию для оценки состояния пациента и, если все хорошо, закроют больничный и направят его работодателю. Если состояние потребует продолжения лечения, больничный также автоматически продлится.

Рекомендации по карантину

С 26 января на территории Москвы вступает в силу решение Роспотребнадзора о сокращении карантина для тех граждан, которые контактировали с коронавирусными больными, — с 14 до 7 дней. Соответствующие меры распространяются не только на тех, кто будет уходить в самоизоляцию с сегодняшнего дня, но и на тех, кто уже находится на карантине.

— Если семь дней на сегодняшнюю дату уже прошло, то карантин для данной категории закончен, и они могут возвращаться к обычному образу жизни. Если был оформлен больничный, приходить в поликлинику нет необходимости — его закроют автоматически 27 января.

Что касается школьников и дошколят, если в классе или группе в детском саду сидят на карантине уже семь дней, то, по словам Раковой, к учебе тоже можно вернуться. Карантин в зависимости от решения родителей можно продлевать и до 14 дней.

Ситуация в стационарах

На борьбу с распространением коронавирусной инфекции брошены силы, в том числе и медицинских стационаров. По словам Анастасии Раковой, несмотря на то что в городе свободно 42 процента развернутого коечного фонда, госпитализации все же ожидаются:

— Госпитализации будут расти. Да, наверное, не такими темпами, как растет заболеваемость. Но у нас помимо семи тысяч свободных коек есть большой запас мощностей, которые могут быть развернуты в любой момент.

Заместитель мэра также добавила, что в столице расширяют число и детских коечных мощностей в стационарах. Так, по ее словам, на данный момент развернуто 680 детских коек. А с 27 января в Первой инфекционной больнице дополнительно откроют корпус на 320 мест для детей, и еще 320 коек развернут в Больнице Сперанского на будущей неделе.

Вирус атакует детей

В отличие от предыдущих вариантов коронавирусной инфекции, «омикрон»-штамм вызывает более тяжелое течение у детей. Ракова заметила, что новый вирус быстрее адаптируется к их организму, в связи с чем возросла и детская госпитализация:

— Дети стали болеть гораздо чаще, чем при предыдущих штаммах. Если раньше мы фиксировали единичные случаи госпитализации, то теперь эти цифры изменились. Только за вчерашний день было госпитализировано 132 ребенка.

Рост числа заболевших детей, добавила Ракова, требует от столичных властей увеличения коечной мощности ковидных стационаров.

Детская вакцинация

Учитывая тот факт, что дети стали болеть чаще и тяжелее, назревает вопрос о необходимости вакцинации данной возрастной группы. По словам заместителя мэра столицы, в ближайшие дни в городе откроются пункты вакцинации для детей от 12 до 17 лет:

— Вакцина для детей и подростков уже зарегистрирована, первая партия уже поступила в Москву. В ближайшие дни все желающие могут записаться и вакцинировать своих детей, которые попадают под эту возрастную группу.

Ракова напомнила, что вакцинация исключительно добровольная.

Ревакцинация и назальная вакцина

Анастасия Ракова также отметила, что процесс вакцинации от новой коронавирусной инфекции в столице продолжается и для взрослых горожан. По ее словам, первым компонентом препарата уже привиты порядка шести миллионов человек.

— Конечно, темпы вакцинации неадекватны сегодняшней ситуации по заболеваемости. Хотелось бы, чтобы москвичи прививались более активно. В то же время число желающих ревакцинироваться в два раза превышает количество тех, кто хочет вакцинироваться впервые.

Ракова напомнила, что те, кто привит от COVID-19, болеют, но переносят недуг исключительно в легкой или бессимптомной форме. В свою очередь, граждане, которые до сих пор не привиты, переносят коронавирус тяжело.

Она также заметила, что в России стартовали клинические исследования назальной вакцины. Они, по ее словам, проходят в двух столицах — в Москве и Санкт-Петербурге.

— Назальная вакцина — это тот же самый «Спутник V», но в виде спрея для носа, который также вводится два раза с разницей в 21 день. Первые участники исследования уже получили соответствующую вакцину.

Отвечая на вопрос о том, будут ли в столице вводиться ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости, Ракова отметила, что соответствующие решения предпринимаются в тех случаях, когда медицинская система работает на пределе. В настоящее время, по ее словам, резервов достаточно. Дополнительные меры будут приниматься в случае необходимости.