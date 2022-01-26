Более 90 процентов вновь выявленных заболевших «омикроном» лечатся амбулаторно

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Более 90 процентов вновь выявленных заболевших новым штаммом коронавируса «омикрон» в Москве проходят лечение амбулаторно. Об этом в среду, 26 января, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— 90 процентов вновь выявленных заболевших (штаммом «омикрон» прим. ВМ) лечатся и будут лечиться на уровне поликлиники, — рассказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Ракова также добавила, что в Москве количество операторов, принимающих звонки по номеру «122», было увеличено до шести тысяч человек.

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Также сообщалось, что число заболевших коронавирусной инфекцией детей увеличилось в 14 раз в Москве за последние две недели. При этом уровень госпитализаций увеличился в 10 раз. В настоящее время этот показатель составляет 120 детей в сутки.

Срок карантина по коронавирусной инфекции для москвичей, которые контактировали с заболевшими, сократили с 14 до 7 дней. Новые правила вступают в силу с 26 января.