В Московском зоопарке вывели краснокнижного пеликана

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, который расположен под Волоколамском, вылупился птенец краснокнижного розового пеликана. Малыш появился на свет в специальном инкубаторе.

В столичном зоосаде специалисты стараются создать резервную популяцию этого вида, так как розовые пеликаны занесены в Международную красную книгу.

Всего в зоопарке обитают четыре представителя вида, если не считать птенца: это пара, которая непосредственно живет в зоопарке, и еще две молодые птицы в Центре воспроизводства.

— Мы планируем расширить колонию в центре, где для пеликанов созданы комфортные условия: в их распоряжении находится целое озеро, скоро будет достроен новый зимний комплекс, — рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

Специалисты отдела «Птицы» перевозили яйцо в специальном контейнере, обеспечивающем термоизоляцию и оснащенном аккумуляторной батареей.

Затем в Центре под Волоколамском яйцо переложили в инкубатор, в котором птенец появлялся на свет. При этом необходимо поддерживать необходимую влажность — около 60 процентов.

Когда птенец появился на свет, его первой едой стало филе корюшки.

Когда пеликан вырастет, он сможет достичь около 148-175 сантиметров в длину и весить от пяти до 15 килограммов, рассказали на портале мэра Москвы.

В декабре детеныш домашнего яка появился на свет в Центре воспроизводства редких видов животных столичного зоопарка под Волоколамском в Подмосковье. Специалисты установили, что это самка.