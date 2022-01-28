Диетолог назвала три дешевых и неочевидных продукта с высоким содержанием витамина С

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Витамин С является очень важным элементом для защиты организма от воспалительных процессов и инфекций. Он способствует выработке коллагена, что улучшает состояние кожи, а также костной и хрящевой ткани. К тому же этот микроэлемент способствует выработке гормона счастья — сератонина. «Вечерняя Москва» узнала, в каких недорогих продуктах максимальное количество полезного элемента и как его употреблять, чтобы восстановить дневную норму.

По словам врача-гастроэнтеролога и диетолога Марины Макиши, самым экономичным источником с высоким содержанием витамина С является сухой шиповник:

— Даже когда вы его завариваете в термосе, обдавая кипятком, он практически полностью сохраняет все свои полезные свойства. Достаточно одного стакана такого отвара шиповника в день, чтобы получить дневную норму витамина.

Для приготовления настойки понадобится две столовые ложки сушеного продукта и кипяток. Эксперт отметила, что максимальная цена сушеного шиповника составляет не более 150 рублей — это самый бюджетный вариант получения полезного микроэлемента.

Петрушка — еще один очень доступный и полезный продукт, в котором много витамина С, К, В и даже А:

— Чтобы в день получать в достаточном объеме полезные микроэлементы, достаточно съесть 30 граммов петрушки. А в магазине максимальная цена продукта за 100 граммов не превышает 50–60 рублей. Выгода очевидна!

Тройку лидеров по высокому содержанию полезного продукта замыкает черная смородина.

— Даже 50 граммов размороженной смородины достаточно, чтобы получить суточную норму витамина. В одном килограмме смородины — 20 порций витамина С, что можно чудесным образом распределить на несколько приемов, — отметила эксперт.

Киви и квашеную капусту тоже можно включить в список экономных продуктов с большим содержанием полезного элемента. Однако эксперт призвала людей с аутоиммунными заболеваниями не злоупотреблять квашеной капустой, так как в ней много соли, которая сдерживает жидкость в организме.