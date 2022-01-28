Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог назвала три дешевых и неочевидных продукта с высоким содержанием витамина С

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
Диетолог назвала три дешевых и неочевидных продукта с высоким содержанием витамина С
Фото: www.youtube.com/watch?v=Koj3-vm_Yy4

Витамин С является очень важным элементом для защиты организма от воспалительных процессов и инфекций. Он способствует выработке коллагена, что улучшает состояние кожи, а также костной и хрящевой ткани. К тому же этот микроэлемент способствует выработке гормона счастья — сератонина. «Вечерняя Москва» узнала, в каких недорогих продуктах максимальное количество полезного элемента и как его употреблять, чтобы восстановить дневную норму.

По словам врача-гастроэнтеролога и диетолога Марины Макиши, самым экономичным источником с высоким содержанием витамина С является сухой шиповник:

— Даже когда вы его завариваете в термосе, обдавая кипятком, он практически полностью сохраняет все свои полезные свойства. Достаточно одного стакана такого отвара шиповника в день, чтобы получить дневную норму витамина.

Для приготовления настойки понадобится две столовые ложки сушеного продукта и кипяток. Эксперт отметила, что максимальная цена сушеного шиповника составляет не более 150 рублей — это самый бюджетный вариант получения полезного микроэлемента.

Петрушка — еще один очень доступный и полезный продукт, в котором много витамина С, К, В и даже А:

— Чтобы в день получать в достаточном объеме полезные микроэлементы, достаточно съесть 30 граммов петрушки. А в магазине максимальная цена продукта за 100 граммов не превышает 50–60 рублей. Выгода очевидна!

Тройку лидеров по высокому содержанию полезного продукта замыкает черная смородина.

— Даже 50 граммов размороженной смородины достаточно, чтобы получить суточную норму витамина. В одном килограмме смородины — 20 порций витамина С, что можно чудесным образом распределить на несколько приемов, — отметила эксперт.

Киви и квашеную капусту тоже можно включить в список экономных продуктов с большим содержанием полезного элемента. Однако эксперт призвала людей с аутоиммунными заболеваниями не злоупотреблять квашеной капустой, так как в ней много соли, которая сдерживает жидкость в организме.

Читайте также:
Здоровье Врачи Витамины
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Все мнения
О проекте