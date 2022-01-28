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Медведев заявил о недобросовестной конкуренции на рынке в отношении «Спутника V»

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Медведев заявил о недобросовестной конкуренции на рынке в отношении «Спутника V»
Фото: Администрация президента РФ

В отношении российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на рынке препаратов существует коммерческая и политическая недобросовестная конкуренция. Об этом в пятницу, 28 января, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— Очевидно, что вакцинный рынок открылся очень широким образом надолго. Это очень емкий, очень денежный рынок. Естественно, что здесь существует конкуренция, но эта конкуренция носит отрицательный характер, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что конкуренция остается хорошей вещью, но не когда она вредит людям. Ведь такого рода препятствия задерживают поступление в страны хорошей вакцины, которая может ускорить передвижение людей.

— По нашему «Спутнику» такая конкуренция, как мне представляется, такая недобросовестная, политическая и коммерческая, точно присутствует, — сообщил Медведев.

По его словам, пандемия коронавируса — это не только глобальный вызов всему человечеству, но и бизнес для фармацевтических компаний, производящих лекарства и вакцины, а также государств, которые регулируют их деятельность.

Зампред надеется на скорое одобрение российской вакцины Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

— Наверное, там есть и организационные нюансы, и наши структуры должны активнее работать, я целый ряд совещаний по линии Совета безопасности проводил на эту тему. Контакты такие идут, — резюмировал он.

Также Медведев заявил, что ни одно государство не сможет справиться с пандемией коронавирусной инфекции в одиночку. Он считает, что закрытие границ является бесполезным, посколько решить данную проблему можно только при объединении усилий.

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