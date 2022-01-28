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Блинкен назвал сроки действия санкций США в отношении Белоруссии

Михаил Алимов

В мире
Блинкен назвал сроки действия санкций США в отношении Белоруссии
Фото: U.S. Embassy Tokyo / CC BY-ND 2.0

Санкции в отношении Белоруссии продлятся до тех пор, пока в стране не освободят политических заключенных. Об этом в пятницу, 28 января, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

— С августа 2020 года Соединенные Штаты в координации с союзниками и партнерами ввели пять раундов санкций в отношении должностных лиц и сторонников жестокого режима Лукашенко. Эти санкции будут действовать до тех пор, пока власти не прекратят свои безжалостные репрессии против белорусского народа, в том числе путем безоговорочного освобождения всех политических заключенных, — написал он в официальном заявлении на сайте американского Госдепа.

Для выхода Белоруссии из политического кризиса необходимо освобождение оппозиционеров, которые лишены медицинской помощи и содержатся в ужасных условиях только из-за того, что реализовывали свои права и попытались противостоять действующей власти.

По словам Блинкена, Соединенные Штаты будут добиваться привлечения виновных в репрессиях к ответственности, а также освобождения всех политзаключенных. Белоруссия должна выполнить свои обязательства участника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Кроме того, она обязана соблюдать все принятые права и свободы человека.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США толкают Белоруссию к войне руками Польши и Латвии. Он отметил, что США напрямую угрожают Белоруссии введением санкций в случае поддержки решений Москвы. Это касается возврата ядерного оружия в страну в том числе. Лукашенко сообщил, что с ним пытаются разговаривать «менторским тоном».

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