Лукашенко обвинил Соединенные Штаты в подталкивании к войне

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США толкают Белоруссию к войне руками Польши и Латвии. Об этом в понедельник, 24 января, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

— Нам не надо никакой войны. Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас к этим вот действиям. Мы были донором безопасности в регионе. Нас всегда ценили за это. Зачем вы нас в 2020 году толкаете и делаете агрессорами? По их терминологии. Зачем это надо было? А сегодня они нам угрожают, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что США напрямую угрожают Белоруссии введением санкций в случае поддержки решений Москвы. Это касается возврата ядерного оружия в страну в том числе. Лукашенко сообщил, что с ним пытаются разговаривать «менторским тоном».

До этого он заявил, что границу с Украиной необходимо надежно защищать от неадекватности украинских властей, которые находятся под внешним влиянием. Президент добавил, что протяженность границы между Белоруссией и Украиной составляет около 1,5 тысячи километров.

Народная милиция ДНР в пятницу, 21 января, сообщила, что украинские силовики перебросили в Донбасс восемь реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган». По данным правоохранителей Донецка, украинские власти готовятся к активным боевым действиям.