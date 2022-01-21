Лукашенко: Границу с Украиной нужно надежно защищать от неадекватности Киева

Фото: president.gov.by

Границу с Украиной необходимо надежно защищать от неадекватности украинских властей, которые находятся под внешним влиянием. Об этом в пятницу, 21 января, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Ее (Украины — прим. «ВМ») нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Потому на этот случай — непредсказуемости, неадекватности, — и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться, — цитирует главу республики БелТА.

Белорусский президент добавил, что протяженность границы между Белоруссией и Украиной составляет около 1,5 тысячи километров.

Народная милиция ДНР в пятницу, 21 января, сообщила, что украинские силовики перебросили в Донбасс восемь реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган». По данным правоохранителей Донецка, украинские власти готовятся к активным боевым действиям.

Накануне глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Украина ведет подготовку диверсантов для нападения на населенные пункты Донбасса. По его словам, Украина подготовила несколько диверсионных групп при помощи иностранных специалистов, и их цель сейчас — это те населенные пункты, которые находятся вдоль линии соприкосновения, включая и Горловку, и Донецк, и Докучаевск.