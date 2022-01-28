Россия рассматривает одобрение двух иностранных вакцин от коронавируса

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В России проходят стадию одобрения вакцины от коронавируса от двух иностранных производителей. Препараты от китайской корпорации и компании AstraZeneca находятся в стадии клинических испытаний. Об этом в пятницу, 28 января, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

— Что касается присутствия иностранных вакцин на нашем рынке. Их же никто не запрещает. Более того, в соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна, — передает его слова ТАСС.

Для одобрения вакцины необходимо подать соответствующую заявку, после которой проведут клинические испытания. Упомянутые препараты уже находятся на третьей стадии испытаний.

До этого Медведев заявил, что в отношении российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на рынке препаратов существует коммерческая и политическая недобросовестная конкуренция. Он отметил, что конкуренция остается хорошей вещью, но не когда она вредит людям. Ведь такого рода препятствия задерживают поступление в страны хорошей вакцины, которая может ускорить передвижение людей.