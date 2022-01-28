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Двухэтажные вагоны-рестораны могут включить в составы поездов ФПК в 2022 году

Полина Долганова

Город
Двухэтажные вагоны-рестораны могут включить в составы поездов ФПК в 2022 году
Фото: pixabay

Новые вагоны-рестораны на два этажа могут появиться в составе регулярных и туристических поездов в текущем году. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).

— Они могут быть включены в составы двухэтажных поездов, где предусмотрено курсирование вагонов-бистро или вагонов-ресторанов — как регулярных, так и туристических, — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение перевозчика.

24 января сотрудники Музея транспорта Москвы рассказали о пополнении экспозиции уникальным ретровагоном поезда метрополитена столицы типа «Б». Редкий экспонат нашли в Вологодской области.

Вагоны второго типа — «Б» — для подвижного состава московского метро делали на Мытищинском машиностроительном заводе. Сначала они курсировали только по Сокольнической линии, затем стали ходить по Арбатско-Покровской, а с сентября 1938 года и по Замоскворецкой. Впрочем, дольше всех они продержались на синей ветке. В середине XX века открыли депо «Измайлово» и перекинули туда вагоны типа «Б». Они продолжали выходить на Арбатско-Покровскую линию до конца января 1975 года.

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