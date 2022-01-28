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Антонов заявил, что в США пытаются нивелировать роль СССР в победе над нацизмом

Михаил Алимов

Общество
Антонов заявил, что в США пытаются нивелировать роль СССР в победе над нацизмом
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Для США стало обычной практикой пытаться уменьшить заслуги СССР в победе над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом в Международный день памяти жертв Холокоста 27 января заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он отметил, что российский МИД контролирует ситуацию с распространением неонацизма в мире. Такие группировки существуют до сих пор. Это еще и подкрепляется сносом памятников победителям фашизма в странах Балтии и Польше, а также парадами в честь подразделений СС, которые тысячами убивали мирных граждан в годы войны.

— Эти тревожные тенденции затрагивают и Соединенные Штаты. Принижение решающего вклада СССР в разгром нацизма и исключение нашей страны из числа победителей во Второй мировой войне стали обычной практикой. В стране насчитывается более 800 активных экстремистских группировок, пропагандирующих теорию превосходства белых, — рассказал он The Washington Times.

При этом в США помнят и о товариществе стран в тяжелые времена. Граждане Соединенных Штатов регулярно участвуют в акции «Бессмертный полк» и в других памятных мероприятиях. Необходимо не забывать историю и на основе содружества в годы войны выстроить доверительные отношения между государствами, резюмировал Антонов.

До этого он заявил, что слова Госдепа США о нарушениях прав человека в Чечне есть не что иное, как вмешательство во внутренние дела России. Накануне Госдеп США выразил обеспокоенность событиями, происходящими в республике. В частности, речь шла о «похищениях и произвольных задержаниях», относящихся к экс-судье Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаеву и его семье.

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