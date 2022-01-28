Антонов назвал вмешательством во внутренние дела РФ слова Госдепа США о «репрессиях» в Чечне

Фото: Пресс-служба Совфеда

Слова Госдепа США о нарушениях прав человека в Чечне есть ни что иное, как вмешательство во внутренние дела России. Об этом в пятницу, 28 января, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

— В вопросах прав человека США следует улучшать собственные «каноны демократии», а не заниматься нравоучениями. Рассматриваем выдержанные в прокурорской тональности претензии и обвинения, не подкрепленные к тому же достоверными данными о так называемых «репрессиях» в Чечне, как попытку вмешательства в российские внутренние дела и часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны, — приведены его слова на официальной странице российского диппредставительства в Facebook.

Накануне Госдеп США выразил обеспокоенность событиями, происходящими в республике. В частности, речь шла о «похищениях и произвольных задержаниях», относящихся к экс-судье Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаеву и его семье.

Так, глава республики Рамзан Кадыров назвал Янгулбаева «воплощением предательства». Он высказался, что бывший судья не смог воспитать интеллигентных детей, и вместо того чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи.

СПРАВКА «ВМ»

20 января люди в гражданской одежде, масках и с оружием ворвались в квартиру Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде. Они представились сотрудниками МВД Чечни и предъявили постановление о принудительном приводе супругов на допрос. После этого они увезли Мусаеву, больную сахарным диабетом второго типа и коронавирусом.

21 января стало известно, что жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева доставили в Грозный в качестве свидетеля в рамках закона. По данным СМИ, псевдооперативники не показали своих удостоверений и заявили, что Мусаева проходит как свидетель по делу о мошенничестве.

Также в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с бывшим чеченским судьей фантастической и странной.

23 января бывший чеченский судья Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью. Об этом сообщила адвокат Наталья Добронравова. При этом она заявила, что знает, в какую страну направились экс-судья с дочерью, но информацией делиться не намерена.