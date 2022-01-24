«Воплощение предательства»: Кадыров высказался об экс-судье Янгулбаеве

Фото: Администрация президента РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал экс-судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства». Текст главы республики был опубликован в понедельник, 24 января, в его Telegram-канале.

Кадыров высказался, что бывший судья не смог воспитать интеллигентных детей, и вместо того чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи.

— Семья Янгулбаева из-за своих провокаций и интриг свела на нет старания властей Чечни по уничтожению террористов и их пособников. Куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, власти республики сделают все возможное, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены, — написал Кадыров.

21 января стало известно, что жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева доставили в Грозный в качестве свидетеля в рамках закона.

По данным СМИ, псевдооперативники не показали своих удостоверений и заявили, что Мусаева проходит как свидетель по делу о мошенничестве.

Также в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с бывшим чеченским судьей фантастической и странной.

23 января бывший чеченский судья Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью. Об этом сообщила адвокат Наталья Добронравова. При этом она заявила, что знает, в какую страну направились экс-судья с дочерью, но информацией делиться не намерена.