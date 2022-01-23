Бывший чеченский судья Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью

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Экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью. Его жену до этого задержали в Нижнем Новгороде. Об этом в воскресенье, 23 января, заявила адвокат Наталья Добронравова.

— Я точно знаю, что они покинули Россию. Сайди и дочь, — рассказала она РИА Новости.

При этом она сообщила, что знает, в какую страну направились экс-судья с дочерью, но информацией делиться не намерена.

До этого Европейский союз призвал власти России освободить жену экс-судьи Верховного суда Чечни Зарему Мусаеву. Кроме этого, в организации добавили, что Российская Федерация должна «оперативно расследовать все случаи внесудебных казней, пыток и других нарушений прав человека».

20 января люди в гражданской одежде, масках и с оружием ворвались в квартиру Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде. Они представились сотрудниками МВД Чечни и предъявили постановление о принудительном приводе супругов на допрос. После этого они увезли Мусаеву, больную сахарным диабетом второго типа и коронавирусом.

21 января стало известно, что жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева доставили в Грозный в качестве свидетеля в рамках закона.

По данным СМИ, псевдооперативники не показали своих удостоверений и заявили, что Мусаева проходит как свидетель по делу о мошенничестве.

Также в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с бывшим чеченским судьей фантастической и странной.