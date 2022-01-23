Евросоюз призвал Россию освободить жену бывшего судьи Чечни

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Европейский союз призывает власти России освободить жену экс-судьи Верховного суда Чечни Зарему Мусаеву. Отмечается, что ранее она была задержана, а также ее увезли в республику. Об этом в воскресенье, 23 января, говорится в заявлении на сайте Европейской службы внешних связей или внешнеполитической службы ЕС.

Кроме этого в организации добавили, что Российская Федерация должна оперативно расследовать все случаи внесудебных казней, пыток и других нарушений прав человека.

— Евросоюз призывает российские власти освободить госпожу Мусаеву, расследовать дело, а также положить конец преследованию правозащитников и членов их семей и немедленно освободить задержанных по сфабрикованным обвинениям, — следует из заявления Евросоюза.

20 января я люди в гражданской одежде, масках и с оружием ворвались в квартиру Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Нижнем Новгороде. Они представились сотрудниками МВД Чечни и предъявили постановление о принудительном приводе супругов на допрос. После этого они увезли Мусаеву, больную сахарным диабетом второго типа и коронавирусом.

21 января стало известно, что жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева доставили в Грозный в качестве свидетеля в рамках закона.

Также в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с бывшим чеченским судьей фантастической и странной. Недавно сообщалось, что неизвестные, которые представились оперативниками, увезли на допрос супругу бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву.

По данным СМИ, псевдооперативники не показали своих удостоверений и заявили, что Мусаева проходит как свидетель по делу о мошенничестве. Представитель Кремля назвал эту историю фантастической и уточнил, что предпочитает не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений.