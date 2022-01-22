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«Констатирую факты»: Кадыров заявил, что не угрожал семье Янгулбаева

Виктория Храменкова

Общество
«Констатирую факты»: Кадыров заявил, что не угрожал семье Янгулбаева
Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его пост в Telegram-канале, в котором говорится о семье судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева — был «не угрозой, а констатацией фактов с последующим законным наказанием».

Ранее Кадыров писал, что доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе «на реальный срок заключения».

— Мне сообщают, что Янгулбаевы воспринимают мой вчерашний пост в Telegram-канале как угрозу. Я не угрожаю, а констатирую факты и последующее законное наказание, — объяснил Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и экстремизму. Он добавил, что Янгулбаевы «призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его». Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из ЧР.

21 января стало известно, что жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева доставили в Грозный в качестве свидетеля в рамках закона.

По данным СМИ, псевдооперативники не показали своих удостоверений и заявили, что Мусаева проходит как свидетель по делу о мошенничестве.

Также в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с бывшим чеченским судьей фантастической и странной.

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