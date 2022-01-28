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Россиянам рассказали о росте спроса на отели в рамках программы кешбэка карты «Мир»

Евгений Белоусов

Общество
Россиянам рассказали о росте спроса на отели в рамках программы кешбэка карты «Мир»
Фото: pixabay.com

В сервисе «Яндекс.Путешествия» на прошлой неделе стартовал пятый этап программы туристического кешбэка, которая позволяет вернуть до 20 процентов от суммы поездки, оплатив ее картой «Мир». Это отразилось на интересе россиян к поездкам и бронированию отелей. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в пресс-службе компании.

В первый же день акции количество поисков отелей на сервисе резко увеличилось — на 70 процентов по сравнению с прошлой неделей. В последующие дни наблюдался рост на уровне 30-35 процентов. Всего за неделю число бронирований выросло на 40 процентов по сравнению с предыдущей неделей. Доля бронирований с кешбэком достигла 20 процентов.

Эксперты сервиса также отметили, что средний чек за бронирование по России составляет 20 тысяч рублей, а одна ночь стоит примерно шесть тысяч. Средняя продолжительность проживания в отеле составляет примерно три-четыре ночи. Кроме того отмечается увеличение среди путешественников семей с детьми.

До этого сообщалось, что виртуальные панорамы новых станций Большой кольцевой линии московского метро (БКЛ) появились в приложении «Яндекс.Карты». Благодаря виртуальным панорамам можно внимательно рассмотреть все детали интерьера на новых участках БКЛ. Так, например, пользователи могут увидеть параметрические структуры из алюминия на подвесном потолке станции «Воронцовская».

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