Наталья Сергунина подвела итоги акселерационной программы для московских предпринимателей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Итоги работы первого отраслевого акселератора в рамках проекта «Бизнес-уик-энд» подвели в Москве. Его выпускники привлекли более 30 миллионов рублей инвестиций. Об этом в пятницу, 28 января, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Обучение прошли более 350 команд, которые насчитывали почти 850 участников. Они смогли заметно увеличить доходность и привлечь около 30 миллионов рублей инвестиций, — рассказала она.

По словам заммэра, акселератор рассчитан на москвичей в возрасте от 18 до 35 лет, у которых уже есть свой бизнес, наработанная база клиентов и продажи. Развивать проекты и готовиться к презентации для инвесторов участникам помогали эксперты и успешные предприниматели, в том числе имеющие опыт международных продаж.

Как отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, в начале каждый из участников получил детальный аудит проекта и дорожную карту по его развитию. После чего, проработав с наставниками и менторами, участники продемонстрировали свои проекты инвесторам и экспертам.

— Четыре команды получили призы от организаторов, — добавил он.

Среди награжденных проектов разработка Глеба Краснова, представляющая собой онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта. Приза также удостоилась разработка Дениса Спасибо, помогающая открыть свой интернет-магазин в мессенджере.

Марина Газизова получила приз за маркетплейс для мастеров в сфере бьюти-индустрии, благодаря которому можно арендовать рабочие места в салонах красоты. Кроме того, организаторы отметили Сергея Новикова за проект в области дополненной реальности для визуализации товаров.

До этого Сергунина рассказала, что шесть московских театров планируют отреставрировать в 2022–2023 годах. Работы пройдут в рамках региональной программы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия».