Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Наталья Сергунина подвела итоги акселерационной программы для московских предпринимателей

Евгений Белоусов

Город
Наталья Сергунина подвела итоги акселерационной программы для московских предпринимателей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Итоги работы первого отраслевого акселератора в рамках проекта «Бизнес-уик-энд» подвели в Москве. Его выпускники привлекли более 30 миллионов рублей инвестиций. Об этом в пятницу, 28 января, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Обучение прошли более 350 команд, которые насчитывали почти 850 участников. Они смогли заметно увеличить доходность и привлечь около 30 миллионов рублей инвестиций, — рассказала она.

По словам заммэра, акселератор рассчитан на москвичей в возрасте от 18 до 35 лет, у которых уже есть свой бизнес, наработанная база клиентов и продажи. Развивать проекты и готовиться к презентации для инвесторов участникам помогали эксперты и успешные предприниматели, в том числе имеющие опыт международных продаж.

Как отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, в начале каждый из участников получил детальный аудит проекта и дорожную карту по его развитию. После чего, проработав с наставниками и менторами, участники продемонстрировали свои проекты инвесторам и экспертам.

— Четыре команды получили призы от организаторов, — добавил он.

Среди награжденных проектов разработка Глеба Краснова, представляющая собой онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта. Приза также удостоилась разработка Дениса Спасибо, помогающая открыть свой интернет-магазин в мессенджере.

Марина Газизова получила приз за маркетплейс для мастеров в сфере бьюти-индустрии, благодаря которому можно арендовать рабочие места в салонах красоты. Кроме того, организаторы отметили Сергея Новикова за проект в области дополненной реальности для визуализации товаров.

До этого Сергунина рассказала, что шесть московских театров планируют отреставрировать в 2022–2023 годах. Работы пройдут в рамках региональной программы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия».

Читайте также:
Инвестиции Наталья Сергунина Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Все мнения
О проекте