Наталья Сергунина рассказала о планах по ремонту и реставрации театров в Москве на 2022–2023 годы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Шесть московских театров планируют отреставрировать в 2022–2023 годах. Работы пройдут в рамках региональной программы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия». Об этом в четверг, 27 января, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— За последние 10 лет в столице построили, отреставрировали и капитально отремонтировали 34 театра. Речь идет о 80 зданиях. Проделана колоссальная работа, благодаря которой у культурных площадок появились новые возможности для развития, — рассказала она.

По ее словам, планируется отреставрировать здания Московского драматического театра на Малой Бронной, театра кукол «Жар-птица», Центра театра и кино на Поварской, Московского государственного театра эстрады, театра «Практика», а также обновят здание «Хора солистов» в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы.

На данный момент идет работа над реконструкцией Московского драматического театра на Малой Бронной, ее планируют завершить до конца года. По проекту здесь полностью пересоберут исторический балкон для зрителей. Сейчас специалисты в мастерских восстанавливают историческую лепнину, а стены здания очищают от штукатурки.

Также ведется реставрация здания Московского государственного театра эстрады в знаменитом Доме на набережной, который не ремонтировали уже около 60 лет. Обновленный Театр эстрады станет частью модернизированной городской среды острова Балчуг.

Кроме того, в Москве уже отреставрировали несколько театров, расположенных в исторических зданиях, где важно было сохранить внешний облик и уникальные детали постройки. Так, например, здание театра «Школа современной пьесы» на улице Неглинке практически построили заново после пожара.

Также капитальный ремонт завершился в здании «Ведогонь-театра» в ЗелАО. Теперь сцена большого зала может трансформироваться с учетом художественных потребностей представления.

До этого сообщалось, что городские власти направили 857,8 миллиона рублей на сохранение и реставрацию памятников архитектуры в Москве. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.