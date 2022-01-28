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В РПЦ призвали создать реестр склонных к педофилии лиц

Михаил Алимов

Общество
В РПЦ призвали создать реестр склонных к педофилии лиц
Фото: pixabay.com

В России необходимо создать единый реестр лиц, склонных к педофилии. Он должен вестись правоохранительными органами и включать в себя лиц с диагнозом «педофилия», а также фигурантов соответствующих уголовных дел. Об этом в пятницу, 28 января, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

— Реестр (склонных к педофилии лиц), конечно, должен вестись правоохранительными органами. Там может быть конфиденциальная информация, и человек должен иметь соответствующий допуск к этой базе данных, но такая база должна существовать... И это касается не только тех, у кого медицинский поставлен диагноз «педофилия», но и тех лиц, которые так или иначе привлекались к ответственности в связи с этими преступлениями, — рассказал он РИА Новости.

По словам священника, такое нововведение одобрит все российское общество. Они существуют и успешно применяются в зарубежных странах. Благодаря реестру, подозрительного человека могут не допустить к работе с детьми, даже если он переехал в другой регион, что существенно сократит число подобных преступлений.

— Без единой базы любое перемещение репутацию такого человека отмывает, и он начинает жизнь с нуля, в том числе — соприкасается с детьми. Должен быть федеральный запрет на какое-то взаимодействие с детскими учреждениями, например. Мы знаем, что сегодня там дефицит воспитателей, дефицит работников физической культуры, дефицит вожатых. Людей берут иногда без всяких проверок, — резюмировал Лукьянов.

Совет Федерации России в среду, 26 января, одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов, которые повторно нарушили половую неприкосновенность несовершеннолетних, а также для тех, кто совершил такое преступление впервые в отношении двух и более детей.

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