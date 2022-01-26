Совфед одобрил закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

Фото: Пресс-служба Совфеда

Совет Федерации России во вторник, 26 января, одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов, которые повторно нарушили половую неприкосновенность несовершеннолетних, а также для тех, кто совершил такое преступление впервые в отношении двух и более детей.

25 января профильный комитет Совфеда поддержал законопроект, который предусматривает пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов. Комитет также рекомендовал верхней палате оформить закон на заседании 26 января.

Закон предусматривает пожизненное заключение для повторных преступлений в отношении детей младше восемнадцати лет.

Недавно зампред СК РФ Елена Леоненко заявила, что пожизненный срок заключения для ранее судимых педофилов не решит ситуацию с насильственными преступлениями в отношении детей. Для решения вопроса нужно предпринимать более суровые меры. При этом она отметила, что ужесточение наказания все-таки будет способствовать повышению безопасности среди несовершеннолетних.

Представитель СК подытожила, что для решения проблемы нельзя ввести одну универсальную меру. Вопрос должен рассматриваться комплексно.