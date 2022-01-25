Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Конституционный комитет поддержал закон о пожизненном заключении для педофилов

Полина Долганова

Общество
Конституционный комитет поддержал закон о пожизненном заключении для педофилов
Фото: Вечерняя Москва

Профильный комитет Совфеда во вторник, 26 января, поддержал законопроект, который предусматривает пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов, а также для тех, кто совершил такое преступление впервые в отношении двух и более детей.

Комитет также рекомендовал верхней палате оформить закон на заседании 26 января.

Закон предусматривает пожизненное заключение для повторных преступлений в отношении детей младше 18 лет, передает РИА Новости.

13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон о пожизненном заключении для тех, кто посягнул на неприкосновенность детей, необходимо правильно рассмотреть и принять до 1 февраля текущего года. Он напомнил, что накануне депутаты Костромской областной думы обратились к вышестоящей власти с просьбой ускорить процесс принятия законопроекта.

В тот же день глава СК Александр Бастрыкин выразил мнение, что осужденных за посягательства на половую неприкосновенность детей необходимо постоянно и жестко контролировать. По его словам, формализм в данном вопросе недопустим.

Читайте также:
Тюрьмы педофилия насилие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Все мнения
О проекте