Конституционный комитет поддержал закон о пожизненном заключении для педофилов

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Профильный комитет Совфеда во вторник, 26 января, поддержал законопроект, который предусматривает пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов, а также для тех, кто совершил такое преступление впервые в отношении двух и более детей.

Комитет также рекомендовал верхней палате оформить закон на заседании 26 января.

Закон предусматривает пожизненное заключение для повторных преступлений в отношении детей младше 18 лет, передает РИА Новости.

13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон о пожизненном заключении для тех, кто посягнул на неприкосновенность детей, необходимо правильно рассмотреть и принять до 1 февраля текущего года. Он напомнил, что накануне депутаты Костромской областной думы обратились к вышестоящей власти с просьбой ускорить процесс принятия законопроекта.

В тот же день глава СК Александр Бастрыкин выразил мнение, что осужденных за посягательства на половую неприкосновенность детей необходимо постоянно и жестко контролировать. По его словам, формализм в данном вопросе недопустим.