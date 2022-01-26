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Володин назвал цель санкций США в отношении России

Полина Долганова

В мире
Володин назвал цель санкций США в отношении России
Фото: Пресс-служба Госдумы

При нынешнем президенте Владимире Путине Россия стала сильной и самостоятельной страной. Такое мнение в среду, 26 января, выразил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Свою позицию спикер Госдумы обозначил в ответ на слова президента США Джо Байдена о санкциях в отношении российского лидера.

По его словам, Штаты хотят сделать президента России управляемым и лояльным.

— Давайте ответим на вопрос: за что хотят ввести санкции против Путина? Очевидно, за то, что он: не допустил развала страны, прекратил войну на Кавказе; укрепил обороноспособность; заставил считаться с Россией, — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер нижней палаты парламента уточнил, что в понимании граждан РФ санкции будут направлены не против российского лидера, а против их личного выбора.

25 января президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против российского лидера Владимира Путина в случае вторжения на Украину.

1 ноября 2021 года телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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