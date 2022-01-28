Верка Сердючка объяснила, почему спела песню про Бандеру

Фото: Михаил Садчиков — младший специально для Вечерней Москвы

Украинский певец Андрей Данилко, также известный как Верка Сердючка, рассказал, что песня про Бандеру во время новогоднего шоу была всего лишь импровизацией.

Данилко также уточнил, что его выступление не имеет ничего общего с политикой. В такое тяжелое время дело артиста — развлекать публику, добавил он.

— Это была импровизация. Не надо выдумывать то, чего нет. Эта песня в тот момент была вирусной и популярной в интернете, в TikTok. Я воспринимаю ее как просто песню, и не более того, — передает слова артиста Пятый канал.

Уточняется, что во время выступления на концерте в рамках «Дизель-шоу» к певцу на сцену поднялась маленькая девочка с букетом цветов. Обняв ребенка, Данилко предложил спеть вместе.

Он исполнил со сцены песню про лидера украинских националистов Степана Бандеру. Россияне сразу после этого раскритиковали исполнителя.