Еще 60 семей начинают переселение по программе реновации в Кунцеве

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улица Бобруйская, дом 15/1 Карта всех событий

Второй современный дом в районе Кунцево в западном округе столицы был передан под заселение в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Новостройка располагается по адресу улица Бобруйская, дом 15/1. В нее въедут москвичи, которые ранее проживали в доме 53 по улице Молодогвардейской.

Предполагается, что всего в новый дом въедут 60 столичных семей.

По словам Левкина, новостройка на Бобруйской улице стала второй по счету, которая была передана под заселение по реновации в районе. В настоящее время в районе Кунцево ведется переселение жильцов еще одного дома под номером 51 на Молодогвардейской улице.

Всего в Кунцеве в рамках реновации планируется расселить 61 дом, общая площадь которых составляет 170,7 тысячи «квадратов». Всего в них проживает 10,6 тысячи горожан.

До этого Левкин сообщил, что на востоке столицы по программе реновации жилья строятся и проектируются более 70 новостроек. По его словам, в округе уже расселены или находятся в процессе расселения более 60 домов. Из них пять демонтировали по технологии умного сноса. В новые дома переехали свыше 2,6 тысячи семей. По плану до 2024 года в ВАО должны быть переселены более 37,4 тысячи жителей.