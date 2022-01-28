Зеленский поблагодарил Байдена за предоставление Украине летального оружия

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Украина благодарна США за помощь в сохранении ее суверенитета и территориальной целостности, включающей поставку летального оборонного вооружения. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом.

— Глава украинского государства выразил благодарность Соединенным Штатам и лично Джозефу Байдену за крепкую и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за лидерство США в мобилизации мирового сообщества для сдерживания российской агрессии, — передает его слова ТАСС.

Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за предоставление оружия, за комментарий Байдена о сохранении дипломатического присутствия США на Украине и выразил надежду, что государство и дальше будет поддерживать Украину в отстаивании ее независимости, а также финансовой и политической стабильности.

Во время разговора президенты обсудили экономическую помощь Украине со стороны США и других мировых финансовых организаций. Также были подведены итоги встречи в «нормандском формате».

— Джозеф Байден приветствовал достигнутые договоренности о безусловном возвращении в режим прекращения огня, — сообщили в офисе Зеленского.

До этого украинский чиновник в разговоре с CNN заявил, что телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского прошел не очень хорошо. Как отметил собеседник СМИ, стороны не сошлись во мнении об уровне риска якобы готовящегося нападения России на Украину. Американский лидер предупредил, что нельзя доверять «анонимным источникам» и Россия может напасть на Украину уже в феврале. Зеленский в ответ заявил, что нападение вероятно, но нельзя предполагать, что оно обязательно случится.