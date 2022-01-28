На Украине заявили, что разговор Байдена с Зеленским прошел неудачно

Фото: Whitehouse

Телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского прошел не очень хорошо. Об этом в пятницу, 28 января, заявил украинский чиновник в разговоре с CNN.

Как отметил собеседник СМИ, стороны не сошлись во мнении об уровне риска якобы готовящегося нападения России на Украину. Американский лидер предупредил, что нельзя доверять «анонимным источникам» и Россия может напасть на Украину уже в феврале. Зеленский в ответ заявил, что нападение вероятно, но нельзя предполагать, что оно обязательно случится.

— В ходе беседы, которую назвали «долгой и откровенной», Байден предупредил своего украинского коллегу о том, что нападение России может быть неизбежным, как только земля промерзнет в феврале. Зеленский подтвердил свою позицию об «опасной, но неоднозначной» угрозе со стороны РФ, и заявил об отсутствии уверенности в том, что нападение произойдет, — говорится в материале CNN.

По словам пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, РФ может вторгнуться на Украину в феврале. США предупреждали об этом уже несколько месяцев, но говорить о чем-то отличном от этой информации пока нельзя.

До этого сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Переговоры состоялись в рамках регулярного взаимодействия между двумя странами.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.