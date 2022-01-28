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«Звонок для сверки часов»: Байден и Зеленский провели телефонный разговор

Виктория Храменкова

В мире
«Звонок для сверки часов»: Байден и Зеленский провели телефонный разговор
Фото: president.gov.ua

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный звонок. Переговоры состоялись в рамках регулярного взаимодействия между двумя странами. Об этом в четверг, 27 января, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки подчеркнула, что данный разговор больше напоминал звонок для сверки часов.

— Байден еще раз подтвердил Зеленскому приверженность США украинской территориальной целостности и суверенитету, — отметила Псаки во время брифинга.

Известно, что во время переговоров Байден и Зеленский также обсудили дипломатические усилия по деэскалации, совместные действия и возможность финансовой поддержки Украины.

20 января Байден заявил, что Россия в случае «вторжения» на Украину останется без долларовых операций внутри банков. Угроза новых мер должна повлиять на президента России Владимира Путина, так как он еще не видел таких санкций, подчеркнул американский лидер. Реакция Вашингтона станет для Москвы «катастрофой», заключил он.

В тот же день республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. Проект внесли на рассмотрение 19 января, инициативу поддержали 38 конгрессменов, но текст документа еще не опубликован.

По данным The Washington Post, проект получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает в себя ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, а также главы СК Александра Бастрыкина.

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