Москвичей предупредили о трудностях на дорогах из-за сильного снегопада

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В настоящее время в столице наблюдается сильный снегопад. Из-за этого жителей города могут ожидать трудности на дорогах. Об этом в пятницу, 28 января, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Так, например, трудности ожидаются в ЦАО столицы. На тех участках, где есть возвышения (на эстакадах и мостах), затруднить движение может гололед.

Кроме того, трафик могут осложнить низкие скорости передвижения и аварии.

Москвичей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию от впереди стоящих машин и не отвлекаться на смартфоны.

В пятницу, 28 января, в столичном регионе ожидается облачная погода. В течение дня будет наблюдаться снег с метелью, а также возможна гололедица. Днем в Москве столбики термометров покажут от минус шести до минус четырех градусов. Ночью температура незначительно изменится — до минус семи градусов. В этот день ожидается юго-восточный ветер. Его скорость будет составлять 5–10 метров в секунду, также возможны порывы до 15 метров в секунду.