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«Метель и гололедица»: синоптики рассказали о погоде в Москве 28 января

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
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«Метель и гололедица»: синоптики рассказали о погоде в Москве 28 января
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В пятницу, 28 января, в столичном регионе ожидается облачная погода. В течение дня будет наблюдаться снег с метелью, а также возможна гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров покажут от минус шести до минус четырех градусов. Ночью температура незначительно изменится — до минус семи градусов.

В Подмосковье днем синоптики прогнозируют от минус девяти до минус четырех градусов, а в ночное время до минус десяти градусов.

В этот день ожидается юго-восточный ветер. Его скорость будет составлять 5–10 метров в секунду, также возможны порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Жителей столицы предупредили о снежной и умеренно холодной погоде в грядущие выходные дни. Такие природные явления будет обуславливать действие циклона. В ночь на субботу его влияние усилится, из-за чего в городе пойдет снег.

Световой день увеличится более чем на полтора часа в столице к концу февраля. Эксперты отметили, что в первый день февраля продолжительность светового дня достигнет восьми часов и 57 минут.

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