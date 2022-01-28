Врач Баннова пояснила, как уберечь ребенка от «омикрона»

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Заведующая отделением по лечению пациентов с коронавирусом педиатрического университета Светлана Баннова рассказала о распространении коронавируса среди детей в Санкт-Петербурга.

— Число госпитализаций детей с ковидом в клинику Педиатрического университета увеличилось в три раза. Я думаю, что в данной ситуации виноват «омикрон»-штамм. Вероятнее всего, детский организм к нему более восприимчив, — отметила она в комментарии «Невским новостям».

Она отметила, что чаще стали болеть дети от восьми до семнадцати лет. Несмотря на рост числа инфицированных, нельзя сказать, что пациенты находятся в более тяжелом состоянии — «омикрон» обычно проходит без серьезных осложнений.

Чтобы защитить себя и ребенка от заражения коронавирусом, необходимо избегать массовых скоплений людей и всевозможных мероприятий. Не стоит оставлять ребенка в игровых комнатах. Также стоит уделить внимание укреплению иммунитета, правильному питанию и полноценному сну.

Накануне более двух тысяч классов перешли на удаленное обучение из-за коронавируса в Петербурге. Об этом сообщила вице-губернатор Ирина Потехина, передает ФАН.

До этого врач-педиатр назвала необычные и опасные симптомы «омикрон»-штамма у детей.