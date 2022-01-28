Академик РАН Бокерия оценил развитие здравоохранения Подмосковья

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Главный сердечно-сосудистый хирург России, почетный житель Подмосковья Лео Бокерия оценил развитие системы здравоохранения в Московской области.

По его мнению, в сфере здравоохранения региона в последние годы произошел большой прогресс.

— За последние годы очень много сделано, существенно увеличились возможности, ни один звонок не остается без внимания, — отметил он.

Он выделил программу «Приведи друга» для медиков, отметив ее нацеленность на человека. В рамках программы медицинский специалист получает денежную выплату, если приведет нового сотрудника в медучреждение, передает портал «Подмосковье сегодня».

Он добавил, что большое значение имеют стажировки, которые проводятся в Московской области. Люди должны иметь возможность заранее ознакомиться с условиями работы, изучить все технологии, которые применяются в больницах региона.

Ранее стало известно, что в Подмосковье стартовала программа поддержки медиков «Приведи друга». О старте программы сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, система здравоохранения региона нуждается в дополнительных кадрах.